Calciomercato Udinese, 7 nomi per accontentare Gotti e il nuovo modulo

L'Udinese è tornata alla vittoria. Il nuovo modulo ha convinto proprio tutti. Il tecnico bianconero è stanco di difendersi, vuole attaccare e questa nuova formazione permette ai suoi ragazzi di essere più liberi in mezzo al campo.

Nell'ultimo match contro il Sassuolo sono arrivati 3 gol ma le occasioni per farne di più non sono mancate. Insomma, a Gotti questo modulo piace e neanche poco. Per poter continuare così, però, bisognerà attingere dal mercato e, fortunatamente, gennaio si avvicina giorno dopo giorno. Pierpaolo Marino e la dirigenza bianconera hanno un piano... anzi, 7 piani.