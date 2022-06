Mercato Udinese – Non ha convinto in Spagna / Tutto fatto per il ritorno

La società bianconera ha concluso nel miglior modo possibile ed immaginabile una stagione che fino a Febbraio ha visto la squadra invischiata in una pesante lotta salvezza. Nell'ultimo periodo si è riuscito a fare il massimo e mettere in difficoltà tutte le società che si sono affrontate, facendo ben sperare in vista dell'anno nuovo.

Il team ha voglia di continuare a proporre un ottimo calcio , nonostante i diversi problemi che si prospettano in vista. Oramai è ufficiale l'addio del condottiero della squadra nella seconda parte di stagione, anche se il sostituto non vede l'ora di scendere sulla Dacia Arena e condurre le zebrette ad altri risultati molto importanti.

Il futuro è alle porte ed infatti anche sotto il punto di vista dei giocatori ci si aspetta un vero e proprio via vai. Da una parte ci sono diversi elementi che non vedono l'ora di fare la differenza e provare a tutti le loro capacità anche in palcoscenici più importanti. Dall'altra ci sono giocatori che dovranno ridimensionarsi, come il protagonista di questo articolo. In Spagna ha deluso, ora il rientro in bianconero <<<