Mercato Udinese / Non solo Champions: l’Atleti pensa al riscatto di Perez

Nehuen Perez si prepara al possibile addio a fine stagione . Il calciatore argentino, nel corso di questa annata, si sta confermando come uno dei migliori braccetti nella difesa a tre, ma anche come un vero e proprio jolly difensivo. Con l'infortunio di Bijol ha dimostrato di avere anche le doti da leader e con Giannetti ha ridato stabilità alla retro guardia. Per questo motivo, vista anche la sua carta d'identità, potrebbe salutare Udine a giugno.

Dopo essere stato a un passo dal Napoli, ora la destinazione più facile sarebbe l'Atletico Madrid. La squadra del Cholo, in Italia per l'andata degli ottavi di Champions, perderà con tutta probabilità Mario Hermoso in estate. Il difensore spagnolo si libererà a zero e piace a diversi club tra cui l'Inter. In più il Colchoneros godono di un diritto di recompra di 15 milioni sull'argentino a partire proprio da questa estate. Il difensore è perfetto per la difesa di Simeone, in quanto può giocare in diversi ruoli e se la cava anche palla al piede. Situazione da tenere monitorata.