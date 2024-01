Udinese | Non solo Guessand: anche Semedo in prestito al Volendam

L'attaccante portoghese andrà a trovare minuti in Eredivisie per poi tornare alla base con più esperienza di gioco

"Il trasferimento in prestito di Axel Guessand è il primo prodotto di una collaborazione, si spera fruttuosa” . Aveva commentato così il ds del Volendam l'arrivo del giovane difensore dall'Udinese. Collaborazione infatti che è destinata a continuare ancora in questa sessione di calciomercato invernale.

Il prossimo giovane a trasferirsi in Olanda sarà Vivaldo Semedo. La punta portoghese è reduce da un infortunio e all'estero può pensare di ritrovare minutaggio. Cosa che non può garantirgli in questo momento la formazione friulana. Nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità del prestito, secco fino alla fine della stagione. Un 'esperienza che può diventare importante per la crescita del centravanti lusitano.