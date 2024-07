Mercato Udinese | Non solo Lucca: alla Fiorentina piace Jaka Bijol

Jaka Bijol è uno dei pezzi pregiati dei friulani. L'europeo appena concluso dalla Slovenia ha contribuito ad aumentare la notorietà del centrale bianconero , che ora vede un'altra squadra aggiungersi alle contendenti per il suo cartellino: la Fiorentina . Secondo il quotidiano toscano La Nazione , i viola si sarebbero interessati allo sloveno dopo la cessione del Rennes di Theate in direzione Al-Ittihad. Il belga era infatti il primo nome sulla lista dei gigliati per rafforzare il reparto difensivo.

Un obbiettivo sfumato che quindi proietta nuovamente la squadra di Commisso alla ricerca di un difensore, identificato per caratteristiche in Bijol. Le richieste dell'Udinese non cambiano: a meno di 15 milioni il numero 29 non si muoverà da Udine.