Mercato Udinese / Non solo Samardzic: alla Lazio piace Bijol

I biancocelesti spingono forte anche per il centrale sloveno al momento impegnato negli Europei: previsto incontro

Non solo Lazar Samardzic, la Lazio avrebbe messo gli occhi su un altro pezzo pregiato dell’Udinese. I biancocelesti sono molto attivi sul mercato e dopo le partenze di Luis Alberto e Felipe Anderson vogliono migliorare la rosa. Baroni ha chiesto garanzie in difesa e per questo piace molto il difensore sloveno Jaka Bijol, classe 1999.