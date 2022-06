Mercato Udinese – Non solo Touré, Sottil punta un altro centrocampista

Il tecnico bianconero avrebbe chiesto alla società un nuovo innesto per il centrocampo. Tra i profili papabili c'è anche un talento bosniaco

Redazione

L'Udinese si trova in un momento clou della stagione. In queste prime settimane di calciomercato oltre alle trattative di mercato in uscita, sarà fondamentale progettare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. Andrea Sottil, giunto due settimane fa sulla panchina del club friulano, sta effettuando delle valutazioni sui calciatori presenti in rosa, per poi decidere su chi puntare e chi, invece, verrà ceduto. Inoltre, avrebbe già richiesto alla società i primi profili da seguire e, eventualmente, da acquistare. Tra i primi reparti da puntellare ci sarebbe il centrocampo, considerato il fulcro del gioco dell'ex tecnico dell'Ascoli. Oltre ad Idrissa Touré, Sottil avrebbe messo nel mirino un altro mediano, ecco di chi si tratta.

Nuovo obiettivo

Stando a quanto riportato da diverse testate giornalistiche turche, l'Udinese avrebbe messo nel mirino Haris Hajradinović, centrocampista attualmente in forza al Kasimpasa. Nonostante abbia un valore che si aggira intorno ai 4 milioni di euro, il numero 10 del club turco si trasferirà a parametro zero. Il suo contratto, in scadenza il 30 Giugno 2022, non è stato rinnovato, per cui a partire dal 1 Luglio potrà firmare con qualsiasi club. Su di lui è forte l'interesse di altri club europei e turchi, tra cui il Trabzonspor, che dopo aver acquistato Stryger Larsen, proverà a soffiare un altro talento all'Udinese.

Il profilo

Haris Hajradinović è un centrocampista bosniaco di origini macedoni, classe 1994. Attualmente milita in Süper Lig, con la maglia del Kasimpasa. Si tratta di un centrocampista offensivo molto duttile, che predilige giocare trequartista, mezzala e, più raramente, come ala destra. Oltre ad avere una buona propensione ai gol e agli assist, il 28enne originario di Prilep è dotato di buona velocità ed è abile negli inserimenti, nei tiri e nei cross. All'evenienza può battere anche calci di punizione e rigori. Nella scorsa stagione ha totalizzato 2 gol e 7 assist in 39 presenze, tra Süper Lig e Coppa di Turchia.