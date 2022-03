Calciomercato Udinese – Non trova più la via del gol / Verrà riscattato?

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che è ancora in grado di fare la differenza e bisogna dare tutto pur di trovare una quadra e assicurarsi con largo anticipo la salvezza. Si parla comunque dell'obiettivo minimo visto l'organico e il gioco espresso quando la rosa era completamente a disposizione.

La squadra che arriverà alla Dacia Arena di Udine è il Cagliari di Walter Mazzarri che cerca in tutti i modi di ottenere dei puti salvezza in grado di mettere distacco tra la quart'ultima e le altre squadre che inseguono. Di conseguenza si prospetta una partita piena di sorprese e dal finale tutt'altro che scontato.

Intanto bisogna lavorare in vista del futuro e di conseguenza preparare al meglio anche la prossima stagione. Sono già stati chiusi due colpi a zero, ma potrebbe non essere abbastanza e di conseguenza si riflette sul riscatto di un giocatore che ora sta deludendo un po'. Ecco di chi stiamo parlando <<<