Calciomercato Udinese | Notizie pesantissime sul futuro di 6 bianconeri

Non svegliateci. L'Udinese ha deciso di premere il piede sull'acceleratore sin dalla prima giornata di campionato. Come dice il detto: "chi ben comincia è già a metà dell'opera". Ma, attenzione, perché questa insolita partenza dei bianconeri ha attirato le (spiacevoli) attenzioni di club che non hanno problemi di soldi. Anzi...