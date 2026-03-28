Calciomercato Udinese – Novità sul riscatto di Zaniolo: tutti i dettagli

Una settimana più breve delle altre, ma che ha visto comunque protagonista la squadra bianconera di Udine. L'amichevole andata in scena nel corso dell'ultima serata è stata perfetta per mantenere il ritmo partita e poter continuare a dire la propria sul campo da gioco con continuità. Una buona prova, anche se resta della preoccupazione per quanto accaduto a Thomas Kristensen.