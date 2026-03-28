Una settimana più breve delle altre, ma che ha visto comunque protagonista la squadra bianconera di Udine. L'amichevole andata in scena nel corso dell'ultima serata è stata perfetta per mantenere il ritmo partita e poter continuare a dire la propria sul campo da gioco con continuità. Una buona prova, anche se resta della preoccupazione per quanto accaduto a Thomas Kristensen.
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Calciomercato Udinese – Novità sul riscatto di Zaniolo: tutti i dettagli
Nicolò Zaniolo resterà in bianconero anche nel corso della prossima stagione? La decisione sembra essere alle porte, ecco tutti i dettagli
Nel frattempo tiene banco anche il mercato, visto che si avvicina la sessione estiva ed arriva anche il momento di mettere a referto il riscatto più importante. Un calciatore che da quando è arrivato in Friuli sembra essere definitivamente rinato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile riscatto di Nicolò Zaniolo. Ci sono delle novità <<<
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