Jordan Zemura ed Hassane Kamara sembrano non convincere fino in fondo la dirigenza bianconera, ma soprattutto il mondo bianconero visto che le prestazioni sono troppo spesso incostanti da parte del duo che divide quella zona di campo da più di due stagioni.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Nuova freccia bianconera: ecco il nuovo Udogie
La fascia sinistra continua a non convincere mister Kosta Runjaic, proprio per questo motivo la società sta pensando ad un'operazione
Proprio per questo motivo l'Udinese sembra potersi muovere anche sul mercato ed andare alla ricerca di un profilo perfetto per quella zona di campo. Tanti i profili messi sotto osservazione, ecco tutti i dettagli sull'ultimo nome <<<
