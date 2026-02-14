mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Nuova freccia sulla sinistra? Ecco un top a costo 0

Calciomercato Udinese – Nuova freccia sulla sinistra? Ecco un top a costo 0

Una nuova freccia di primissimo livello potrebbe arrivare nella squadra bianconera. Ecco tutti i dettagli sull’ipotetico affare
Redazione

Calciomercato Udinese – Nuova freccia sulla sinistra? Ecco un top a costo 0- immagine 1

Il club bianconero, continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non vede l’ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. L’obiettivo è quello di costruire una stagione da protagonista, nonostante le ultime annate sempre da metà classifica.

Non solo uno sguardo al passato, ma anche uno al futuro con la squadra che sta valutando delle operazioni decisamente interessanti. Un calciatore va in scadenza e potrebbe essere un perno per l’Udinese. Ecco tutti i dettagli <<<

