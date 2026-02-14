Il club bianconero, continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non vede l’ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. L’obiettivo è quello di costruire una stagione da protagonista, nonostante le ultime annate sempre da metà classifica.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Nuova freccia sulla sinistra? Ecco un top a costo 0
udinese
Calciomercato Udinese – Nuova freccia sulla sinistra? Ecco un top a costo 0
Una nuova freccia di primissimo livello potrebbe arrivare nella squadra bianconera. Ecco tutti i dettagli sull’ipotetico affare
Non solo uno sguardo al passato, ma anche uno al futuro con la squadra che sta valutando delle operazioni decisamente interessanti. Un calciatore va in scadenza e potrebbe essere un perno per l’Udinese. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA