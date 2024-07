Mercato Udinese | Nuova offerta Milan per Samardzic: soldi più Adli

Il Milan insiste per Lazar Samardzic. Viste le difficoltà ad arrivare ai 25 milioni di euro richiesti dall'Udinese, l'idea nuova sarebbe quella di inserire una contrapartita. Si tratta di Yacine Adli. Lo riporta il Corriere della Sera. In questi giorni il giocatore è spesso accostato a voci in uscita, si parla di una sua cessione in Arabia per circa 15 milioni, per finanziare il mercato in entrata della squadra rossonera.