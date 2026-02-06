Una classifica che sorride ed una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto scalare la classifica per prendersi un posto importante nella parte sinistra della graduatoria finale. Il grande risultato contro i giallorossi ha sicuramente dato fiducia, nonostante l'infortunio di un top come Keinan Davis.
Calciomercato Udinese – Il nuovo Atta arriva dalla B: affare da otto milioni
L'Udinese potrebbe aver trovato il suo nuovo colpo. Un calciatore decisamente interessante che ha tutte le qualità per fare la differenza
Allo stesso tempo il club sta già monitorando il mercato estivo per poter aggiungere alla sua rosa dei profili molto interessanti e calciatori che hanno tutte le qualità per fare la differenza. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome <<<
