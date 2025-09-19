Il club bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società sta facendo un lavoro di primissimo livello e si prepara per una sfida abbastanza complessa contro i rossoneri di Milano. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un altro colpo interessante.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Nuovo bomber in arrivo? Arriva dalla Premier
udinese
Calciomercato Udinese – Nuovo bomber in arrivo? Arriva dalla Premier
L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra non vede l'ora di mettere a referto un arrivo di primo livello
Un attaccante non vede l'ora di poter dire la sua ed iniziare ad indossare la maglia bianconera. Un colpo che il patron Pozzo conosce molto bene, visto che ha militato nel Watford. Tutti i dettagli sul nuovo profilo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA