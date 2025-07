Calciomercato Udinese – Nuovo bomber in città: ufficiale Kjerrumgaard

L'Udinese ha messo a referto una firma a dir poco importante, soprattutto in ottica futura. Nel corso di queste ore è stato annunciato l'approdo di Luca Kjerrumgaard, centravanti che ha detto la sua con la maglia dell'Odense nell'ultima stagione. Il club bianconero ha deciso di girarlo in prestito al Watford in Championship nel corso della prossima annata. Non dimentichiamo che il bomber ha la stigmate del campionato, visto che nell'ultima stagione ha messo a referto ben 22 reti e sette assist in 29 presenze. C'è grande curiosità e voglia di vederlo dal primo minuto.