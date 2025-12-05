mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini

udinese

Calciomercato Udinese – C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, con la squadra che vuole assicurarsi un nuovo centravanti. Il punto
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Udinese – C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini- immagine 1

Qualche giorno di pausa in più dopo l'impegno infrasettimanale contro la Juventus che ha sancito l'uscita anticipata dalla Coppa Italia e il passaggio ai quarti di finale che manca da decisamente troppe stagioni. La squadra bianconera, però, continua a lavorare in vista dei prossimi incontri.

Proprio per questo motivo il team sa che deve fare la differenza e soprattutto cercare di costruire un campionato da parte sinistra della classifica. Nelle ultime ore, però, si sta valutando un possibile nuovo colpo in attacco. Talento giovane e dal futuro assicurato <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA