Udinese – Il nuovo difensore bianconero / Trattativa in chiusura

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e mettere in difficoltà tutte le sue avversarie. Potrebbe essere un risultato tutt'altro che scontato visto che rispetto alla scorsa stagione diverse cose sono cambiate e molte altre sono destinate a farlo. Il primo momento fondamentale di stagione è stato sicuramente quello che riguarda la scelta del nuovo tecnico. Pochissimo dopo l'ultima partita stagionale la decisione presa è stata quella di trovare un nuovo accordo con un nuovo tecnico, il profilo individuato è stato quello di Andrea Sottil. Nel frattempo la società inizia a programmare la prossima stagione. Serve fare molto di più e preparare una squadra che possa vincere contro tutti. L'ultimo nome per la difesa ha preso quota.

Il profilo

Il giocatore ha giocato nei migliori campionati del mondo, ma soprattutto ha fatto molto bene in Bundesliga nelle sue prime stagioni con il Wolfsburg. Le ultime stagioni, però, le ha passate in Turchia più precisamente al Fenerbache (la squadra di Mesut Ozil). Il profilo individuato è quello di Marcel Tisserand che non vede l'ora di scendere in campo e fare la differenza anche all'interno del campionato italiano. Ecco quale potrebbe essere la sua collocazione sul campo da gioco.

La posizione

Con l'arrivo del nuovo tecnico anche il modo di giocare da parte della società bianconera potrebbe cambiare totalmente. Dopo diverse stagioni si potrebbe passare dalla difesa a tre allo schieramento a quattro. In quella che sarebbe una vera e propria novità, ma non per il nuovo acquisto.