Mercato Udinese | Il nuovo nome per la difesa arriva dall’Argentina

Gli osservatori bianconeri hanno individuato in Primera Division un possibile rinforzo per la retroguardia dei friulani

Joao Ferreira dovrebbe quasi sicuramente tornare al Watford. Anche Kabasele potrebbe lasciare e con le voci legate a Bijol e Perez, l'Udinese deve intervenire nel reparto arretrato. Continua così ad allungarsi la lista dei difensori appetiti dalla dirigenza bianconera. Stando a quelle che sono le informazioni provenienti dall'Argentina, più precisamente dal giornalista Facundo Priante, l'Udinese sarebbe in corsa per Mariano Troilo. Si tratta di un centrale classe 2003 che milita in patria nel Belgrano. Nella stagione attualmente in corso in Argentina, Troilo ha raccolto finora 14 presenze segnando anche una rete. Sul difensore, oltre all'Udinese, ci sarebbero anche i brasiliano dell'Atletico Mineiro.