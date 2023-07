Mercato Udinese – Nuovo nome per la difesa / Arriva dal Monaco

In queste ore sta sbucando un nuovo nome per la difesa del team bianconero. Dopo l'arrivo di Kabasele per allungare la rosa si potrebbe affiancare un giocatore di grande caratura, ma ancora giovane e che possa crescere assieme a Nehuen Perez e Jaka Bijol. Il nome individuato nelle ultime ore è quello di Chrislain Matsima. Si parla di un talento davvero molto interessante che ha fatto benissimo con la maglia del Monaco. Quest'anno ben trenta presenze per lui nonostante i soli 21 anni. La sfida è aperta e la squadra che proverà a lottare fino alla fine per il centrale è il Villareal. In queste ore gli spagnoli, però, si sono assicurati un difensore italiano giovane come Matteo Gabbia e di conseguenza l'Udinese potrebbe passare in vantaggio e sferrare l'attacco decisivo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Due nomi per chiudere le trattative <<<