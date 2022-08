Mercato Udinese | Nuovo nome “esotico” per il centrocampo friulano

Nella terra dei diamanti, l'Udinese sarebbe pronta a raccoglierne uno. I friulani avrebbero infatti individuato in Marco Angulo il profilo giusto su cui investire per il futuro. Mediano basso, ha svolto tutta la trafila nelle nazionali juniores del suo paese. L'esordio con l'Indipendiente del Valle è avvenuto lo scorso gennaio, dove ha già messo in saccoccia 5 presenze in Copa Libertadores e 4 presenze in Copa Sudamericana, siglando la bellezza di una rete e un assist. Numeri importanti per il giovane talento ecuadoregno che in soli 6 mesi si è preso la titolarità nel ruolo e le chiavi della squadra. Tutte qualità che hanno impressionato lo scouting dell'Udinese, tanto da far muovere lo stesso Marino per il giocatore. La concorrenza sul calciatore è forte, soprattutto quella del Tolosa, che avrebbe già chiesto informazioni per avere subito il mediano. Al momento i bianconeri non potrebbero garantirgli un gran minutaggio, visto il grande affollamento nel reparto friulano. L'operazione sarebbe quindi più rivolta verso il domani, con il giocatore lasciato magari in prestito ancora per questa stagione in Sud America, dove avrebbe il tempo per crescere in tutta serenità. Vedremo quindi cosa deciderà il direttore tecnico, al momento impegnato su più fronti, per garantire a Sottil una rosa di livello anche per l'Udinese che verrà. Se non volete perdervi gli ultimi movimenti di mercato dei friulani, ecco l'articolo che fa al caso vostro <<<