Calciomercato Udinese – Nuovo team su Sanchez: ecco tutti i dettagli

Proprio in queste ore arriva un nuovo team su Alexis Sanchez. Ecco tutti i dettagli in vista del prossimo incontro di campionato e le ultime

Alexis Sanchez è uno degli obiettivi primari per una squadra decisamente importante come quella bianconera. Un regalo che Pozzo potrebbe regalare ai suoi tifosi per rilanciare l'Udinese ed evitare una stagione travagliata come quest'ultima. Proprio oggi, però, inizia un duello di mercato con un altro club della massima serie.

Infatti le zebrette non sono l'unica squadra che si è mossa in maniera attiva per potersi assicurare le prestazioni del Nino Maravilla. In queste ore sembra ci stia provando anche il Como di Cesc Fabregas. I neo promossi vorrebbero sfruttare la vicinanza del calciatore al centro d'allenamento e di conseguenza assicurarsi un vero top player per il ritorno in Serie A.