Calciomercato Udinese – Obiettivi dichiarati: 2 nuovi colpi in arrivo!

Se il buongiorno si vede dal mattino, oggi i tifosi dell'Udinese si sono svegliati con una bellissima notizia. Manca "solo" la firma ma Marco Silvestri diventerà il nuovo portiere dei bianconeri. Dopo l'addio di Juan Musso la dirigenza friulana si è fatta in quattro per cercare il nuovo portiere da regalare a Gotti. Luis Maximiano sembrava in vantaggio. Poi si pensava che Joronen fosse riuscito a scavalcare le gerarchie. Alla fine, invece, ha trionfato il made in Italy. Il mercato in entrata però è appena cominciato. Ecco il piano di Marino. Siamo solo all'inizio <<<