Calciomercato Udinese – Colpo di scena! Occasione imperdibile (Gratis…)

Tra 6 giorni finisce tutto. Il calciomercato chiuderà i battenti e quel che è fatto è fatto! L'Udinese sta limando le ultime entrate e sta cercando di fare il possibile per piazzare gli esuberi. I nomi di Matos, Teodorczyk e Gonzalez sembrano destinati a cambiare aria. Attenzione a Larsen (Fiorentina) e Zeegelaar (Genoa). Lo scopo di questo articolo, però, è quello di fare il punto della situazione sul versante delle entrate e non su quello delle cessioni. Roberto Mancini ha visto qualcosa in lui. L'occasione è troppo ghiotta per non provarci. Ecco cosa sta succedendo <<<