Mercato Udinese – Occhi sul centrale neroverde / Parte il duello di mercato

Tra i difensori richiesti da Sottil ci sarebbe anche uno del Sassuolo, seguito da altri club italiani: ecco di chi si tratta

L'inizio della nuova stagione si sta avvicinando per l'Udinese. L'obiettivo per il prossimo campionato sarà dare continuità al percorso avviato l'anno scorso con Gabriele Cioffi e addirittura provare a fare meglio. Sicuramente non sarà un compito facile per mister Andrea Sottil, che al suo esordio in Serie A da allenatore non vuole deludere le aspettative della dirigenza bianconera. Per fare una grande stagione e raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati dalla società, il tecnico piemontese avrà bisogno di nuovi rinforzi. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, un difensore del Sassuolo sarebbe finito nel mirino dell'Udinese. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

Il profilo che la dirigenza bianconera starebbe valutando per completare il reparto difensivo di Sottil, sarebbe Riccardo Marchizza, centrale classe '98 di proprietà del Sassuolo. Come riportato da diverse testate neroverdi, l'Udinese avrebbe chiesto delle informazioni riguardo la situazione del difensore 24enne. Dal canto suo, il club emiliano avrebbe dato la sua disponibilità a trattare per un'eventuale cessione sia in prestito, come già accaduto in passato, che a titolo definitivo. Attualmente sul calciatore ci sarebbero altre squadre italiane, tra cui il Parma. Attualmente la cifra richiesta dal Sassuolo si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

Riccardo Marchizza è un difensore centrale classe 1998. Tra le sue doti principali vi è la duttilità, per cui può essere schierato anche come terzino destro. E' molto utile non solo nella fase difensiva, ma anche in quella offensiva. Infatti oltre ad essere abile nella costruzione dal basso e nelle verticalizzazioni, è anche un ottimo rigorista. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma, si trasferisce al Sassuolo nel 2017. Con la maglia del club neroverde non ha mai esordito, ma è stato girato più volte in prestito tra Serie A e Serie B. Nella scorsa stagione, in cui ha giocato nell'Empoli, ha collezionato 19 presenze nel massimo campionato italiano. Ma le notizie di mercato non finiscono qui. Ecco il nuovo obiettivo dell'Udinese per il centrocampo <<<