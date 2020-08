Offerta dall’Europa per Andrada, potrebbe essere l’Udinese la società interessata

“Qualcuno del Boca ha già parlato con un club italiano che ha promesso di fare un’offerta ufficiale. Se l’offerta risulta essere quella che gli è stata detta, il Boca analizzerà la possibilità di una vendita”, ha detto il giornalista Martín Costa a proposito del portiere Esteban Andrada, parlando di 12 milioni di euro anche se non è stato chiarito se siano lordi o netti per il club. Il portiere, con contratto fino al 2023 e giocatore della Nazionale, sarebbe così ad un passo dal fare il salto in Europa. In tal caso, Costa ha aggiunto che il Boca non cercherà un nuovo giocatore per la posizione e scommetterà su Agustín Rossi.

Il nome del club non è stato fatto. Potrebbe essere la Roma: Pau Lopez non convince più come prima, piacciono Meret e Perin, ma sembra ci sia stato un sondaggio proprio per il portiere argentino.

O potrebbe trattarsi dell’Udinese: non si sa quando né dove andrà, ma Musso è uno di quei nomi su cui la società friulana scommette per una sicura plusvalenza. La scelta del sostituto di Juan, in base ai rumors sudamericani, era ricaduta su Agustín Rossi il quale però ha più volte ribadito di volere continuità tanto da accettare anche un ritorno al Lanus (dove era andato in prestito la scorsa stagione), ma che il Boca resta la sua prima scelta. In caso di partenza di Andrada che è invece disposto a sbarcare nel Vecchio Continente, è molto improbabile quindi, sia per necessità del BJ che per volontà del giocatore, che Rossi si muova dalla società.

Le prossime giornate saranno decisive per sciogliere tutti i nodi sulla porta bianconera: Marino ha più volte ribadito che Musso resterà in Friuli ancora una stagione, ma urge pensare al futuro dell’estrema difesa dell’Udinese.