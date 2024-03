Mercato Udinese | Okoye libera Silvestri: in estate il portiere partirà

E' passato un girone dall'ultima partita da titolare di marco Silvestri. Era il 23 dicembre e l'Udinese era in vantaggio allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata. Sulla sinistra riceve palla all'88' Ilic che mette in mezzo in un tentativo disperato per i compagni. Peccato però che la mira è sbagliata e finisce in porta sorprendendo Silvestri che si vede la traiettoria passare sopra la testa e finire in porta. 1-1. Natale di riflessioni e poi contro il Bologna spazio a Okoye.