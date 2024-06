Calciomercato Udinese – Okoye medita l’addio, c’è un nuovo club

Maduka Okoye medita seriamente l'addio. La stagione portata a termine in quel di Udine è senza ombra di dubbio positiva, visto che lo ha portato ad essere tra i migliori del club bianconero . Proprio in queste ore sono stati registrati degli interessamenti da parte dei neroazzurri campioni d'Italia, ma non solo.

L'ultimo club ad aver fatto domanda per l'estremo difensore è il Torino. Il team di Urbano Cairo si sta iniziando a tutelare in caso di addio di Vanja Milinkovic Savic. Proprio il nigeriano sembra rappresentare il profilo perfetto per poter sostituire il serbo. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere le ultime sul mercato. Le ultime sulla scelta Balzaretti <<<