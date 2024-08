Mercato Udinese – Operazione a sorpresa con il Watford: Bayo è bianconero

Ennesima operazione definibile "magica" tra l'Udinese e il Watford con la società bianconera che secondo la Lega Calcio acquista ufficialmente le prestazioni di Vakoun Bayo dai cugini inglesi. Il centravanti ivoriano classe 1997, però, è stato girato immediatamente in prestito proprio al club londinese e di conseguenza prima dell'anno prossimo non approderà nemmeno in quel di Udine.