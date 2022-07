Mercato Udinese, ore di fuoco! Si è ribaltata la situazione: reggetevi – News

1 di 3 Non solo Molina

Nahuel Molina è ad un passo dal vestire la maglia dell'Atletico Madrid e questo, ormai, non è più un segreto. Ovviamente, finché non vedremo la firma sul contratto, tutto è ancora in bilico. Soprattutto dopo le ultime novità. Attenzione anche al clamoroso colpo di scena sul "caso-Deulofeu".