Calciomercato Udinese – Pafundi ai saluti? Il futuro del Golden Boy è scritto

Simone Pafundi continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto non vede l'ora di tornare sul campo da gioco con la casacca della Sampdoria sulle spalle. Finalmente sembra essere arrivata la chance per uno dei talenti più importanti del nostro calcio.

Il calciatore blucerchiato si sta mettendo in mostra a suon di reti ed assist, sono ben tre le partecipazioni nel corso di queste prime sette sfide giocate. Adesso, però, sorge spontanea una domanda. Quale sarà il futuro del fantasista? Tutti i dettagli <<<