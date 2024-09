Calciomercato Udinese – Pafundi torna alla base: il Losanna non lo riscatterà

Simone Pafundi tornerà a vestire la maglia dell'Udinese sin dal prossimo gennaio. Il calciatore bianconero non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco, visto che in Svizzera dopo un ottimo avvio sembra non trovare più grandissimo spazio. Adesso toccherà al club della famiglia Pozzo riuscire a gestirlo nel migliore dei modi.