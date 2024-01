Mercato Udinese – Pafundi in partenza! Ecco quale sarà il prossimo team

Simone Pafundi è in partenza e il prossimo gennaio potrebbe firmare per un'altra squadra. Ecco tutti i dettagli sulla sua prossima avventura

Simone Pafundi è pronto per la seconda parte di questa stagione. Stiamo parlando di una sfida davvero importante per il calciatore che deve assolutamente rilanciarsi e cercare di scalare tutte le classifiche, oltre che mantenere le grandi aspettative nei suoi confronti. L'Udinese è pronto a cederlo, ecco quello che sarà il suo prossimo team.

Salvo clamorosi colpi di scena arriverà un prestito in Serie B, in una squadra che può schierarlo con continuità e darli minuti. La Reggiana è molto interessata al calciatore e pare essere pronta per chiudere la trattativa nelle prossime ore. Vedremo se effettivamente questo affare si completerà