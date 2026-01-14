L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco e soprattutto sta cercando di perfezionare la rosa oltre che sfoltirla sotto tutti i punti di vista. Nel corso delle ultime ore ha preso quota una nuova cessione, un colpo importante che permetterà ad un calciatore fondamentale per il futuro della squadra di poter fare un passo in avanti e giocare con continuità.
Notizie Udinese – Palma a Genova per le visite mediche: il punto
Matteo Palma è arrivato a Genova per le visite mediche di rito ed è pronto per diventare il nuovo calciatore di un team di assoluto spessore
Matteo Palma ha iniziato le visite mediche ed è pronto per diventare un nuovo calciatore della Sampdoria fino al termine di questa stagione. Un'operazione per certi versi simile a quella di Simone Pafundi, visto che in entrambi i casi è molto probabile il ritorno ad Udine al termine dell'annata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Zaniolo è scritto <<<
