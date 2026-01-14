Notizie Udinese – Palma a Genova per le visite mediche: il punto

Matteo Palma è arrivato a Genova per le visite mediche di rito ed è pronto per diventare il nuovo calciatore di un team di assoluto spessore

L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco e soprattutto sta cercando di perfezionare la rosa oltre che sfoltirla sotto tutti i punti di vista. Nel corso delle ultime ore ha preso quota una nuova cessione, un colpo importante che permetterà ad un calciatore fondamentale per il futuro della squadra di poter fare un passo in avanti e giocare con continuità.