Calciomercato Udinese | Paratici torna alla carica: affare in chiusura!

Il DG del Tottenham sarebbe tornato all'attacco per aggiudicarsi uno dei pezzi pregiati del club bianconero e l'accordo sarebbe ad un passo

Redazione

Sono ore fondamentali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo dell'Udinese non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia nell'allenatore ex Ascoli, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per regalare ad Andrea Sottil la miglior formazione possibile. Per questo, Marino sta valutando diversi nomi in entrata. Tuttavia, in questi giorni, la dirigenza friulana dovrà fare i conti anche con i giocatori in uscita. Nelle ultime ore, dopo l'interessamento delle scorse settimane, Paratici e suoi collaboratori avrebbero chiuso l'acquistato di uno dei pezzi pregiati del club bianconero: ecco cosa sappiamo.

Il calciatore in questione è Destiny Udogie. Stiamo parlando di un esterno classe 2002 che nella scorsa stagione non è stato solo protagonisti con la maglia dell'Udinese, ma si è dimostrato anche uno dei migliori esterni di tutto il campionato. Infatti le sue qualità non sono passate inosservate, tanto da attirare su di sé l'interesse di diversi top club italiani ed esteri. Già nelle scorse settimane si era parlato di un forte pressing del Tottenham nei suoi confronti, ma la pista si era raffreddata. Nelle ultime ore, pare che mister Antonio Conte abbia convinto la dirigenza degli Spurs ad acquistarlo. L'affare sarebbe vicino alla chiusura.

I dettagli dell'affare

Come svelato dalla redazione di Sky, gli Spurs starebbero per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Udogie per le prossime cinque stagioni. L'Udinese dovrebbe ricevere dai britannici circa 25 milioni di euro, una cifra ben più elevata rispetto a quanto chiedeva la famiglia Pozzo nelle settimane passate. Tuttavia, nonostante l'affare sia praticamente in dirittura d'arrivo, mancano da limare gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento. Il calciatore classe 2002 resterà alla corte di mister Sottil ancora per una stagione, ovviamente in prestito, prima di iniziare definitivamente la sua esperienza con la maglia del Tottenham. Ma non finisce qui. Ci sono anche importanti news per quanto riguarda il mercato in entrata: ecco cosa sappiamo <<<