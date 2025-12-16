Decimo posto e vittoria contro i campioni d'Italia in carica, una buona settimana è iniziata dalle parti del Bruseschi anche se l'obiettivo della squadra è quello di continuare a fare la differenza sul campo da gioco. Non sarà affatto semplice, visto che questo weekend arriva uno scontro decisivo con la Fiorentina.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Parla il presidente: “Atta? Ecco il suo futuro…”
udinese
Calciomercato Udinese – Parla il presidente: “Atta? Ecco il suo futuro…”
Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha fatto il punto e detto la sua riguardo uno dei calciatori più importanti della rosa. Il punto
Allo stesso tempo il team sta lavorando in maniera molto seria e soprattutto vuole trovare una quadra per mantenere un calciatore fondamentale come il francese Arthur Atta. In queste ore ha fatto il punto il presidente dell'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA