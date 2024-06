Mercato Udinese | Parma su Bradaric, ma i friulani restano in pole position

Tra promozione e retrocessioni, il mercato è anche fatto di occasioni. Per questo motivo, l'Udinese è attenta alle situazioni di diversi giocatori che hanno dovuto dire addio alla Serie A. Un nome sempre presente sul taccuino dei bianconeri è quello di Domingoj Bradaric , laterale sinistro della Salernitana che potrebbe lasciare il club campano in Serie B.

Un vecchio pallino della area scout friulana, tanto che gli osservatori erano già stati avvistati durante Salernitana-Sassuolo dello scorso anno. Il giocatore ha un contratto fino al 2026 e il prezzo per il suo cartellino si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Con i granata ha collezionato 6 assist in 68 presenze. Il Parma ci ha provato nelle scorse ore,. ma i friulani rimangono in pole position. Ora serve fare l'affondo finale.