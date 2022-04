Mercato Udinese / A Parma c’è un campione! Marino lo segue da vicino

Puntare sui giovani. Questo è lo slogan che ormai l'Udinese porta avanti da moltissimo tempo. Solo se si osserva l'ultima stagione vediamo come sono arrivati giocatori con un età media molto bassa, come Soppy e Samardzic.

Questo per far capire che le voci che circolano potrebbero avere più di qualche fondamento. Quest'anno a Parma è sbocciato un talento che sta convincendo tutti nell'ambiente emiliano. Classe, tecnica ma soprattutto un piede fatato che ha fatto gioire i crociati svariate volte. E in un attimo molte squadre hanno messo gli occhi sul giovane.