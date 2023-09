Udinese – Le prime parole di Pereyra: “Ho ottenuto quello che volevo…”

Il calciatore argentino Roberto "El Tucu" Pereyra è pronto per la sua terza avventura in bianconero. Non sono mancati dei retroscena importanti su questi ultimi mesi vissuti lontani dal club del Friuli Venezia Giulia. Ecco le parole del centrocampista su questa sessione di mercato che è diventata una vera e propria telenovela.

Parla Pereyra

"I soldi non sono mai stati un problema, ho fatto una scelta per la felicità. Mi sono affidato a persone che non hanno lavorato bene e ho sbagliato, è colpa mia se non sono rimasto da subito". Ha poi continuato: "Alla fine ho raggiunto il mio obiettivo, visto che sono tornato ad Udine". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli contrattuali dell'affare. Pereyra firma per restare <<<