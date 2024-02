Mercato Udinese / Parte il conto alla rovescia! Samardzic pronto all’addio

L'addio di Lazar Samardzic in quel di Udine si avvicina ogni giorno di più. Ecco tutti i dettagli sulla possibile cessione definitiva

La cessione di Lazar Samardzic pare essere sempre più vicina. Il suo tempo con l'Udinese pareva essere concluso già nel corso di questa estate, poi sfortuna ha voluto (per le casse della società) che saltasse l'affare con i neroazzurri di Simone Inzaghi. Nel corso di questo inverno c'era stato un interessamento del Napoli, ma anche in questo caso un nulla di fatto.

Adesso sta per tornare l'estate, le giornate si allungheranno e soprattutto ci sarà (di nuovo) il mercato a farci compagnia. Proprio per questo motivo la squadra di Gabriele Cioffi sta cercando delle possibili soluzioni per il futuro del ragazzo. Vedremo quali squadre si faranno avanti tra qualche mese.