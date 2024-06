Mercato Udinese / Paura ad Udine, l’Atletico rivuole Perez: c’è la clausola

Perez arrivò in Friuli in contemporanea con la cessione di Nahuel Molina. In pochissimo tempo si è preso la titolarità ed ora è uno dei migliori braccetti della difesa a tre del nostro campionato. Diego Simeone lo tiene sempre sott'occhio e con 12,5 milioni versati entro il 30 giugno tornerebbe ufficialmente "a casa". Una situazione in continuo evolvere, ma non l'unica cessione in vista per l'Udinese. Walace medita l'addio <<<