Calciomercato Udinese – Pedullà: “Lucca resta? Vi do le percentuali”

Lorenzo Lucca resterà in bianconero? Al momento tutte le sensazioni e le dichiarazioni portano al sì . Nelle ultime ore ha detto la sua sia il figlio del patron Pozzo che l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il primo ha sfidato i giornalisti dicendo che non avrebbe puntato un euro sul possibile addio del calciatore. Il secondo ha confermato: " Al 90% Lorenzo Lucca resterà all'Udinese ".

Dichiarazioni forti che non lasciano alcun tipo di spazio agli equivoci. Proprio in questi giorni era arrivata un'offerta da parte della Fiorentina, ma la distanza a quanto pare si è ritenuta incolmabile. Adesso non resta che attendere la fine del mercato per avere la certezza, ma questo Lucca è già pronto per iniziare la seconda stagione all'Udinese.