Mercato Udinese | Pedullà rassicura i tifosi bianconeri: ”Non si muove!”

Il noto esperto di calciomercato ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito ad una delle trattative in uscita del club friulano

Redazione

L'Udinese sta preparando il nuovo campionato. L'obiettivo per la nuova stagione sarà continuare a giocare bene e addirittura provare a migliorare il piazzamento della scorsa annata. Sicuramente non sarà facile, ma la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil. Si tratta di un profilo in rampa di lancio, che al suo debutto in Serie A da allenatore vuole provare a fare del suo meglio per centrare tutti gli obiettivi. Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine le trattative in corso, sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile addio di un titolarissimo dell'Udinese. Tuttavia, ci sono delle importanti novità a riguardo. Basta con le chiacchiere e i giri di parole, andiamo dritti al punto.

Il calciatore in questione è Marco Silvestri. Il portiere bianconero, negli scorsi giorni, era finito nel mirino dei biancocelesti. I capitolini, infatti, sarebbero alla ricerca di un nuovo estremo difensore, perché mister Maurizio Sarri vorrebbe due portieri che si contendano la maglia da titolare, come accaduto in passato con Reina e Strakosha. Vi avevamo già anticipato che la trattativa con la famiglia Pozzo non sarebbe stata affatto semplice, ma ora anche altre fonti confermano il nostro pensiero.

Udinese, senti Pedullà!

A confermare l'infattibilità dell'operazione è anche Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato. Il giornalista, intervenuto a Sportitalia, ha dichiarato che Silvestri rimarrà ad Udine per almeno un'altra stagione e che Lotito e Tare pare abbiano definitivamente abbandonato la pista. Inoltre, la dirigenza capitolina avrebbe virato su altri profili per assecondare le richieste di mister Maurizio Sarri. Sembra che il nome in cima alla lista del patron biancoceleste sia Ivan Provedel dello Spezia. Nel caso dovesse saltare la trattativa con i liguri, delle alternative potrebbero essere Pietro Terracciano della Viola e Marco Sportiello dell'Atalanta. I tifosi dell'Udinese, dunque, potranno godersi il loro portiere di fiducia almeno per un'altra stagione. Ma non è tutto. Il mercato bianconero è in continua evoluzione. Ci sono delle importanti novità anche in merito ai nomi in entrata: i dettagli<<<