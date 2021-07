Calciomercato Udinese – Pedro Pereira: ore decisive. Larsen in partenza?

Le prossime ore potrebbero essere decisive. I problemi, la maggior parte delle volte, arrivano proprio quando la firma è sempre più vicina. Entro oggi, o al massimo entro questa settimana, Pedro Pereira dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Udinese. L'operazione sarebbe il solito prestito con diritto di riscatto. Dopo la fumata nera di Maxi Romero, i tifosi friulani si aspettano che questa volta, invece, vada tutto liscio come l'olio. Chi è Pedro Pereira? Il calciatore portoghese ha 23 anni, è alto 1 metro e 85 ed è di proprietà del Benfica. Dopo l'esperienze alla Sampdoria, al Genoa, al Bristol City in Premier League e infine al Crotone, adesso Pereira sarebbe prossimo a vestire la maglia dell'Udinese. Ma bisogna fare molta attenzione perché per un terzino destro che arriva ce n'è un altro che esce e tutti sappiamo di chi stiamo parlando. Ecco cosa sta succedendo.