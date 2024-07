Mercato Udinese / Pereyra lavora ad Udine, ultime sul futuro dell’argentino

Roberto "El Tucu" Pereyra continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. Il centrocampista non vede l'ora di ricominciare

"El Tucu" è pronto per iniziare la nuova stagione. Ad oggi non si sa ancora quale sarà la sua squadra anche se al momento l'Udinese sembra essere pronto per separarsi definitivamente e non fare nessun passo indietro. Il calciatore, però, continua ad allenarsi proprio in quel di Udine. Andiamo a vedere nel dettaglio quali club sono interessati alle sue prestazioni.