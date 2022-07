Udinese | Pereyra verso la permanenza. Sottil: ”Sarà lui il nuovo capitano”

Sono giorni molto importanti per l'imminente futuro dell'Udinese. In questo periodo, molti giocatori stanno prendendo delle decisioni per il continuo della loro carriera. La società in queste prime settimane di stagione sta valutando tutti i giocatori in rosa e la dirigenza sta sondando tutti i possibili nomi in entrata. Molti bianconeri potrebbero ben presto cambiare casacca e la dirigenza friulana si ritroverà a dover cercare dei degni sostituti in vista della prossima stagione. Non è il caso, però, di una delle pedine fondamentali del centrocampo bianconero dello scorso anno. Infatti, nonostante le voci di mercato delle settimane passate, pare che lo stesso calciatore abbia deciso di rimanere all'Udinese. Stiamo parlando di Roberto Pereyra.