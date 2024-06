Calciomercato Udinese / Pereyra scelta vicinissima: futuro scritto

Roberto Pereyra è sempre più vicino alla decisione finale riguardante il suo futuro. Il calciatore bianconero difficilmente continuerà a lavorare con il club del Friuli Venezia Giulia ed anzi si prepara a cambiare nel corso delle prossime settimane. Adesso non resta altro che capire quale sarà la sua prossima avventura.

Al momento è favoritissimo il rientro in Argentina. Magari proprio al River Plate che ha dato il via alla sua carriera. Non dimentichiamo che il giocatore stesso aveva detto (più volte) che sarebbe tornato a casa nel finale del suo percorso calcistico sul campo da gioco. Adesso toccherà all'Udinese trovare un sostituto di livello.