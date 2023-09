Mercato Udinese – Pereyra torna all’Udinese / I dettagli dell’affare

Il calciatore argentino torna ufficialmente in bianconero. Ecco tutti i dettagli dell'accordo che ha riportato in Friuli il centrocampista

Il calciatore argentino è pronto per tornare in bianconero per la terza volta. Si tratta di un matrimonio probabilmente forzato, ma con entrambe le parti che si cercavano e sanno di aver bisogno dei vantaggi che questa coppia creerà. Adesso non possiamo fare altro che vedere tutti i dettagli dell'accordo tra Pereyra e l'Udinese.