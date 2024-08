Calciomercato Udinese – Perez sarà addio? Arriva l’ultima offerta del Porto

Nehuen Perez è pronto per le prossime partite di campionato, anche se ci saranno ancora tre giorni in cui ci si aspettano diverse offerte

La permanenza di Nehuen Perez ad oggi è tutt'altro che scontata. Il calciatore dell'Udinese non vede l'ora di continuare a confermarsi in bianconero, ma sappiamo benissimo che non disdegnerebbe una chiamata che gli permetterebbe di giocare le coppe. Proprio per questo motivo si avvicina a anche una possibile cessione.