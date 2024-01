Mercato Udinese | Perez al Napoli: ci siamo! Trovato principio d’accordo

Il centrale argentino è a un passo dal lasciare Udine. Le due società sono in continuo contatto per cercare di chiudere la trattativa

Secondo Gianluca di Marzio, in giornata c’è stata un'altra telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo. L’obiettivo è quello di sbloccare l’affare e trovare un’intesa per il cartellino di Perez. Operazione che, dopo i contatti continui tra le parti, si potrebbe chiudere a 16-17 milioni di euro più bonus.

Tra il Napoli e il calciatore, invece, l’accordo è già stato trovato. Perez ha dato il suo ok al trasferimento in azzurro e adesso è in attesa che i due club raggiungano un'intesa. Operazione dunque che non si può ancora considerare in chiusura, ma dopo i contatti odierni Perez si sta avvicinando a diventare un nuovo calciatore del Napoli